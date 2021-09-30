Участник легендарного шоу Україна має талант Миша Макаров вывернул шею на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью.

29-летний Миша выступает в экспериментальном стиле bone breaking. На кастинг шоу он пришел с танцем шамана о борьбе человека с внутренним Я.

Михаил всю жизнь зарабатывает танцами, поэтому он уже успел поработать в разных уголках мира.

Пять лет назад в Шанхае он познакомился с девушкой-перуанкой, танцовщицей Алессой, которую покорил своим талантом.

Из-за карантинных ограничений и закрытых границ пара не виделась полтора года, но несколько месяцев назад Алесса переехала жить в Украину. Теперь они вместе планируют развиваться и работать в Киеве.

После долгих лет гастролей Миша понял, что хочет жить именно в Украине. Он стремится покорить украинского зрителя. С этой целью мужчина и пришел на проект Україна має талант.

— Я танцор, 12 лет в деле. Исполняю на самом деле очень опасные танцы, травм было много, ведь я делаю очень опасные трюки. Но если бы не мое дело, я бы не побывал в Австралии, Новой Зеландии, Лас-Вегасе и других прекрасных местах этой планеты.

Я много где путешествовал, и теперь мне хочется познакомиться со своим родным украинским зрителем и показать ему все то, чему научился за свою жизнь, — рассказал Михаил.

Напомним, что премьера шоу Україна має талант состоится уже 23 октября в 19.00 на телеканале СТБ.

В судейских креслах зрители увидят телеведущего Сергея Притулу, актрису Ксению Мишину и хореографа Евгения Кота.

Ведущим шоу стал Григорий Решетник, а закулисье проекта зрителям покажет певица Jerry Heil.