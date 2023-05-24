Не знала ні слова українською: Олена Фроляк розповіла, як вивчала мову з нуля

Керівниця інформаційної служби телеканалу ICTV і ведуча марафону Єдині новини Олена Фроляк розповіла, коли вперше заговорила українською та які труднощі довелося долати.

Хоча рідним містом для себе ведуча вважає Косів на Івано-Франківщині, народилася вона в Казахстані. Тільки в 6 років вона вперше приїхала в Україну і почала опановувати нову для себе мову.

– Мій батько закінчив Чернівецький медичний інститут. В Радянському Союзі після вишу треба було три роки відпрацювати там, де скажуть. Його направили піднімати цілину в Казахстані, як і багатьох у той час. Там він познайомився з моєю мамою, потім народилася я, – згадує Олена.

Ведуча розповідає, що батько дуже сумував за Україною, тому сім’я згодом переїхала до Косова, де батьку пообіцяли роботу.

– Мені було шість. До школи залишався ще рік, тому віддали до дитячого садка. Я не знала ні слова українською, тому мене називали “москалькою”. Не знала, що це означає, але було образливо. Та за місяць я вже опанувала українську, говорила з гуцульськими словечками та інтонацією. У Косові пройшли моє дитинство, юність, перше кохання – одні з найщасливіших років, – говорить Фроляк.

Ведуча впевнена, що виконуючи прості поради, можна безболісно перейти на українську мову і в дорослому віці.

Оточити себе україномовним середовищем. Найлегше заговорити будь-якою мовою, якщо чуєш і бачиш її щодня. Сьогодні це можна зробити й самому, за допомогою фільмів, книг, музики. Культура державною мовою зараз розвивається з кожним днем все активніше.

Говорити українською. Розмови з рідними і друзями нас стимулюють найбільше. Тому використовуючи українську у побуті передусім ви навчитеся по-новому висловлювати свої почуття, мрії і переживання. А це ще один важливий крок до змін.

Не боятися помилок. Будь-який вчитель іноземної вам порадить не зациклюватися на неточностях і просто говорити. Чому з українською має бути інакше? Помилки — це нормально для будь-якого навчання. Тому не соромтеся і прямуйте до своєї цілі.