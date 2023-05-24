Не знала ни слова на украинском: Елена Фроляк рассказала, как изучала язык с нуля

Руководитель информационной службы телеканала ICTV и ведущая марафона Єдині новини Елена Фроляк рассказала, когда впервые заговорила на украинском и с какими трудностями столкнулась.

Хотя родным городом для себя ведущая считает Косов на Ивано-Франковщине, родилась она в Казахстане. Только в 6 лет она впервые приехала в Украину и начала осваивать новый для себя язык.

— Мой отец окончил Черновицкий медицинский институт. В Советском Союзе после вуза надо было три года отработать там, где скажут. Его направили поднимать целину в Казахстане, как и многих в то время. Там он познакомился с моей мамой, потом родилась я, — вспоминает Елена.

Ведущая рассказывает, что отец очень скучал по Украине, поэтому семья впоследствии переехала в Косов, где отцу пообещали работу.

— Мне было шесть лет. До школы оставался еще год, поэтому отдали в детский сад. Я не знала ни слова на украинском, поэтому меня называли “москалькой”. Не знала, что это значит, но было обидно. Но за месяц я уже овладела украинским, говорила с гуцульскими словечками и интонацией. В Косове прошли мое детство, юность, первая любовь — одни из самых счастливых лет, — говорит Фроляк.

Ведущая уверена, что выполняя простые советы, можно безболезненно перейти на украинский язык и во взрослом возрасте.

Окружить себя украиноязычной средой. Легче всего заговорить на любом языке, если слышишь и видишь его каждый день. Сегодня это можно сделать и самому, с помощью фильмов, книг, музыки. Культура на государственном языке сейчас развивается с каждым днем все активнее.

Вести разговоры на украинском. Разговоры с родными и друзьями нас стимулируют больше всего. Поэтому используя украинский в быту, в первую очередь, вы научитесь по-новому выражать свои чувства, мечты и переживания. А это еще один важный шаг к изменениям.

Не бояться ошибок. Любой учитель иностранного вам посоветует не зацикливаться на неточностях и просто говорить. Почему с украинским должно быть иначе? Ошибки — это нормально для любого обучения. Поэтому не стесняйтесь и направляйтесь к своей цели.