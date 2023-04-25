Британская певица Адель расплакалась, вспомнив развод с бизнесменом Саймоном Конекки.

Произошло это во время разговора с Джеймсом Корденом. Певица сказала, что именно он помог пережить ей то сложное время. Сам мужчина также едва сдерживал слезы.

После развода с Конекки Адель именно с Джеймсом и его семьей отправилась на отдых, тогда она впервые почувствовала, что пора брать себя в руки.

— Мы ехали домой и мое настроение изменилось. И это был первый год, когда я почувствовала, что должна отвечать за себя, за то, что я взрослая… Ты, Джулс и ваши дети были так важны тогда, они были в заботе обо мне и Анджело, — сказала Адель, едва сдерживая слезы.

В 2011 году Адель начала встречаться с Саймоном Конекки. В 2012 у них родился сын Анджело.

Узаконили отношения они в 2017 году и уже через два года объявили о расставании. Процес развода завершился лишь в 2021 году. Не секрет, что Адель тяжело перенесла это событие своей жизни.