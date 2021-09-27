Украинская певица Джамала отказалась от контракта с продюсером Мэрайи Кэри и Уитни Хьюстон.

По словам артистки, Уолтер Афанасьефф предлагал ей сотрудничество 10 лет назад. Но несмотря на перспективы и возможность получить известность на мировом уровне, она отказалась.

Джамалу не устраивали условия контракта, согласно которым она не имела права жениться, рожать детей, менять цвет волос и писать свои песни.

— Такому человеку не отказывают. Никогда. Даже если он скажет: “Отдай мне душу”. Потому что это Голливуд. Но это был сыр в мышеловке: я не имела бы права жениться, рожать, менять цвет волос, писать свои песни… Я посмотрела и сказала: “А где я?” — сказала Джамала в эфире одного из украинских телеканалов.

Певица добавила, что никогда в жизни не променяла б своих детей и мужа ни на один контракт.

Напомним, что с 2017 года Джамала состоит в браке с экономистом и активистом Бекиром Сулеймановым. Свадьба пары состоялось в Исламском культурном центре города Киева в узком кругу родственников и друзей.

В 2018 году у супругов родился первенец — сын Эмир-Рахман. А в прошлом году Джамала и Бекир стали родителями еще одного мальчика, которому также дали крымскотатарское имя — Селим-Гирай.

Недавно стало известно, что Джамала приобрела огромный участок под Киевом, в селе Крюковщина. Его площадь составляет 1200 кв. м.

Джамала будет жить по соседству с другими украинскими звездами. Среди них — мультиартист Дмитрий Монатик, исполнители Надя Дорофеева, Владимир Дантес, Анастасия Приходько и хореограф Елена Шоптенко.

Сейчас Джамала вместе с мужем и двумя сыновьями проживают в трехкомнатной квартире в столице. Это жилье ей подарил мэр Киева Виталий Кличко за победу на Евровидении 2016.