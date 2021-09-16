Українська співачка Джамала купила величезну ділянку під Києвом у селі Крюківщина. Артистка буде жити по сусідству з іншими зірками.

Виконавиця придбала порожню ділянку, на якій поки що немає споруди. Її площа – 1 200 кв. м. Згідно з документами, Джамала володіє цією власністю з жовтня 2020 року.

Чи планує співачка зайнятися будівництвом і коли саме – невідомо.

У селі Крюківщина, яке розташоване в 15 хвилинах їзди від Києва, також живе мультиартист Дмитро Монатик із сім’єю, виконавці Надя Дорофєєва, Володимир Дантес, Анастасія Приходько та хореограф Олена Шоптенко.

Усі особняки зірок розташовані по сусідству та зроблені в однаковому стилі.

Наразі Джамала разом із чоловіком і двома синами проживають у трикімнатній квартирі в столиці. Це житло їй подарував мер Києва Віталій Кличко за перемогу на Євробаченні 2016.

Площа квартири 107 кв. м. Вона розташована на 11 поверсі.

Раніше ми писали, що ЗМІ показали котедж народної артистки України Софії Ротару. Особняк зірки розташований у селі П’ятихатки неподалік Козина.

Елітне житло площею 1 412 кв. м Ротару придбала 15 років тому.