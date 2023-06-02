Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі Макацарія уперше став батьком. 21-річна Ліза Чічуа народила йому сина.

Щасливою новиною Макацарія поділився з підписниками в Instagram. Судячи зі сторіз, хлопчик народився 2 червня, його назвали Георгій.

На відео видно, як Макацарія виходить із пологового будинку в медичному халаті. Близькі вітають його з народженням первістка, тоді як Іраклі не може стримати сліз.

Про вагітність Лізи Чічуа стало відомо в лютому – тоді дружина Іраклі засвітила в Instagram округлий животик.

У травні Макацарія офіційно підтвердив, що стане татом.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися у липні 2022 року. Пара зіграла весілля у Грузії – на важливу подію запросили величезну кількість гостей, включно з близькими та друзями.