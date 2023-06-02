Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Персони

Не зміг стримати сліз! Іраклі Макацарія вперше став батьком

2 Червня 2023, 14:37
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Іраклі Макацарія

Головний герой романтичного реаліті Холостяк 6 Іраклі Макацарія уперше став батьком. 21-річна Ліза Чічуа народила йому сина.

Щасливою новиною Макацарія поділився з підписниками в Instagram. Судячи зі сторіз, хлопчик народився 2 червня, його назвали Георгій.

На відео видно, як Макацарія виходить із пологового будинку в медичному халаті. Близькі вітають його з народженням первістка, тоді як Іраклі не може стримати сліз.

Про вагітність Лізи Чічуа стало відомо в лютому – тоді дружина Іраклі засвітила в Instagram округлий животик.

У травні Макацарія офіційно підтвердив, що стане татом.

Іраклі Макацарія та Ліза Чічуа одружилися у липні 2022 року. Пара зіграла весілля у Грузії – на важливу подію запросили величезну кількість гостей, включно з близькими та друзями.

Теги
Іраклі Макацарія Холостяк
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь