Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персоны

Не смог сдержать слез! Иракли Макацария впервые стал отцом

2 июня 2023, 14:37
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Іраклі Макацарія

Главный герой романтического реалити Холостяк 6 Иракли Макацария впервые стал отцом. 21-летняя Лиза Чичуа родила ему сына.

Счастливой новостью Макацария поделился с подписчиками в Instagram. Судя по сториз, мальчик родился 2 июня, его назвали Георгий.

На видео видно, как Макацария выходит из роддома в медицинском халате. Близкие поздравляют его с рождением первенца, в то время как Иракли не может сдержать слез.

О беременности Лизы Чичуа стало известно в феврале — тогда жена Иракли засветила в Instagram округлый животик.

В мае Макацария официально подтвердил, что станет папой.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились в июле 2022 года. Пара сыграла свадьбу в Грузии — на важное событие пригласили огромное количество гостей, включая близких и друзей.

Теги
Иракли Макацария Холостяк
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь