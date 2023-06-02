Главный герой романтического реалити Холостяк 6 Иракли Макацария впервые стал отцом. 21-летняя Лиза Чичуа родила ему сына.

Счастливой новостью Макацария поделился с подписчиками в Instagram. Судя по сториз, мальчик родился 2 июня, его назвали Георгий.

На видео видно, как Макацария выходит из роддома в медицинском халате. Близкие поздравляют его с рождением первенца, в то время как Иракли не может сдержать слез.

О беременности Лизы Чичуа стало известно в феврале — тогда жена Иракли засветила в Instagram округлый животик.

В мае Макацария официально подтвердил, что станет папой.

Иракли Макацария и Лиза Чичуа поженились в июле 2022 года. Пара сыграла свадьбу в Грузии — на важное событие пригласили огромное количество гостей, включая близких и друзей.