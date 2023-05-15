Грузинський шоумен Іраклі Макацарія, який був головним героєм романтичного реаліті Холостяк 6, уперше стане батьком. Його дружина Ліза Чічуа вагітна.

Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши спільні фото, на яких можна розгледіти, що у Лізи вже великий животик. На знімках 21-річна дружина шоумена постала в білій обтислій сукні, Іраклі – у білій сорочці та джинсах.

– Нас троє, – написали закохані під фото.

Шанувальники почали вітати подружжя з такою новиною, зазначивши, що Чічуа дуже личить вагітність.

Ліза ще красивішою стала!

Вагітність ще більше прикрасила вашу дружину!

Клас! Вітаю!

Які ви красиві!

Яка гарна дружина. Вагітність додала ще більшого шарму, – пишуть під фото користувачі мережі.

Ще в лютому ми писали, що Іраклі Макацарія стане батьком, проте тоді це були лише припущення, оскільки подружжя поділилося фото, на якому виднівся кругленький животик у Лізи. Однак самі закохані офіційно підтвердили щойно.

Фото: Іраклі Макацарія