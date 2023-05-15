Грузинський шоумен Іраклі Макацарія, який був головним героєм романтичного реаліті Холостяк 6, уперше стане батьком. Його дружина Ліза Чічуа вагітна.
Радісною новиною подружжя поділилося у своїх Instagram, оприлюднивши спільні фото, на яких можна розгледіти, що у Лізи вже великий животик. На знімках 21-річна дружина шоумена постала в білій обтислій сукні, Іраклі – у білій сорочці та джинсах.
– Нас троє, – написали закохані під фото.
Шанувальники почали вітати подружжя з такою новиною, зазначивши, що Чічуа дуже личить вагітність.
- Ліза ще красивішою стала!
- Вагітність ще більше прикрасила вашу дружину!
- Клас! Вітаю!
- Які ви красиві!
- Яка гарна дружина. Вагітність додала ще більшого шарму, – пишуть під фото користувачі мережі.
Ще в лютому ми писали, що Іраклі Макацарія стане батьком, проте тоді це були лише припущення, оскільки подружжя поділилося фото, на якому виднівся кругленький животик у Лізи. Однак самі закохані офіційно підтвердили щойно.
Фото: Іраклі Макацарія