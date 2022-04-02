Звезда показов Givenchy, Hugo Boss, Prada и Lacoste – 21-летний Лев Улесов пошел служить на передовую. Дизайнерские костюмы он с легкостью сменил на форму.

Лев вспоминает, вещи собрал, как только началась война. Уже 25 февраля парень пошел с отцом в военкомат и заступил на службу боевым медиком.

– Я исполняю свой долг как гражданин страны и как любящий сын своей семьи. Я не смог стоять в стороне и смотреть, как нашу страну уничтожают. Это не было выбором между жизнью и смертью, я просто поступил так, как считал нужным, – признается парень.

Мы воюем за страну и людей, которых мы любим. Если не мы, то кто будет защищать жен, детей и страну, семью?

Лев Улесов уже строит планы после нашей победы. Покидать модельную карьеру парень не собирается, хотя думает взять небольшую паузу.

– После победы хочу открыть свой бар! Возможно продолжу модельную карьеру, но спустя какое-то время. Понимаю, что провел недостаточно времени с семьей и нужно переосмыслить все ценности, — объясняет Лев.