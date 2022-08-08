Акторка Ганна Саліванчук поскаржилася на лікарів у Буковелі та Яремчі. Її семирічний син Гліб зазнав травми. Хлопчик упав на металеву пластину і розірвав коліно.

За словами Саліванчук, медики одразу ж виставили рахунок – 3,5 тис. грн, відмовившись безкоштовно сказати, чи потрібна взагалі хлопчику допомога і чи зможуть вони її надати. Акторка вирішила викликати швидку допомогу.

– Приїхала швидка і сказала, що найближча лікарня в Яремчі. Це за 40 кілометрів від Буковеля. Сказали, що за потреби можуть викликати лікаря. Кажуть: – Якщо вам потрібний зашити, він приїде, але оскільки я знаю того лікаря, то він не буде цього робити, якщо дитина плаче. Заспокойте свою дитину, – розповіла Ганна.

В результаті акторка із сином вирушила в Яремче на власному авто, проте лікаря вони не застали. Згодом медик прийшов і здивував Саліванчук своєю поведінкою.

Зараз дивляться

– Я можу тільки здогадуватися, але мені здається, що він був напідпитку. Лікар починає дивитися на ногу, знімати пластир, а малий плаче. Лікар каже: – Якщо він плакатиме, то їдьте до Івано-Франківська і під загальним наркозом зашивайте коліно, – згадує Ганна.

Акторка сказала, що нмагалася домовитися з Глібом та заспокоювала його, проте нічого не вийшло.

– Кажу: – Не хвилюйся, зараз буде не боляче, нічого страшного не робитимуть. Лікар повертається і каже: Не брешіть своїй дитині. Я зараз шитиму. Так, Глібе, зараз голка зайде тобі в коліно і зашиватиме, – поділилася артистка.

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Фото: Ганна Саліванчук