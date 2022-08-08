Актриса Анна Саливанчук пожаловалась на врачей в Буковеле и Яремче.

Ее семилетний сын Глеб получил травму. Мальчик упал на металлическую пластину и разорвал себе колено.

По словам Саливанчук, медики сразу же выставили счет — 3,5 тыс. грн, отказавшись бесплатно сказать, нужна ли вообще мальчику помощь и смогут ли они ее оказать. Актриса решила вызвать скорую помощь.

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— Приехала скорая и сказала, что ближайшая больница находится в Яремче. Это в 40 километрах от Буковеля. Сказали, что при необходимости могут вызвать врача. Говорят: — Если вам нужно зашить, он приедет, но так как я знаю того врача, то он не будет этого делать, если ребенок плачет. Успокойте своего ребенка, — рассказала Анна.

В результате актриса с сыном отправилась в Яремче на собственном авто, однако врача они не застали. Позже медик пришел и удивил Саливанчук своим поведением.

— Я могу только догадываться, но мне кажется, что он был под хмельком. Врач начинает смотреть на ногу, снимать пластырь, а малой плачет. Врач говорит: — Если он будет плакать, то езжайте в Ивано-Франковск и под общим наркозом зашивайте колено, — вспоминает Анна.

Актриса сказала, что попыталась договориться с Глебом и успокаивала его, однако ничего не получилось.

— Говорю: — Не волнуйся, сейчас будет не больно, ничего страшного не будут делать. Врач поворачивается и говорит: Не лгите своему ребенку. Я сейчас буду шить. Да, Глеб, сейчас игла зайдет тебе в колено и будет зашивать, — поделилась артистка.

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Фото: Анна Саливанчук