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MamaRika разом із маленьким сином потрапила у ДТП

7 Серпня 2022, 11:23
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
MamaRika разом із маленьким сином потрапила у ДТП
Джерело: MamaRika

Українська співачка MamaRika потрапила в аварію на дорозі. Артистка розповіла, що в момент ДТП її однорічний син був  разом з нею в автомобілі.

На своїй сторінці в Instagram MamaRika поділилася, що вона протаранила машину, яка їхала поперед неї.

Річ у тому, що водій того авто різко загальмував, а співачка не встигла зреагувати, внаслідок чого сталося зіткнення.

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– Чомусь ми постійно натикаємося на такий стиль водіння, коли ніхто не вмикає поворотники і витворює, що хоче, – зазначила MamaRika.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Проте син артистки дуже злякався. Малюка вберіг ремінь безпеки.

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MamaRika ДТП
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