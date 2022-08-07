Українська співачка MamaRika потрапила в аварію на дорозі. Артистка розповіла, що в момент ДТП її однорічний син був разом з нею в автомобілі.

На своїй сторінці в Instagram MamaRika поділилася, що вона протаранила машину, яка їхала поперед неї.

Річ у тому, що водій того авто різко загальмував, а співачка не встигла зреагувати, внаслідок чого сталося зіткнення.

Зараз дивляться

– Чомусь ми постійно натикаємося на такий стиль водіння, коли ніхто не вмикає поворотники і витворює, що хоче, – зазначила MamaRika.

Внаслідок ДТП ніхто не постраждав. Проте син артистки дуже злякався. Малюка вберіг ремінь безпеки.