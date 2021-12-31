Українська співачка Злата Огнєвіч публічно підбила підсумки 2021 року. Зірка зізналася, що цей рік став найкращий у її житті завдяки участі у романтичному реаліті Холостячка 2.

Попри те, що Златі не вдалося побудувати стосунки на проекті, вона впевнена, що все було не дарма. А такий шанс випадає лише один раз на мільйон.

– Я танцювала під дощем, купалася в коханні та пелюстках троянд (буквально), втрачала і відкривала нове, падала з висоти і падала у свою, особисту прірву. Продовжувала політ. Я згадала заповітні мрії і вигадала нові. Я бігла і сповільнювалася, видихала, плакала, сміялася, багато працювала, звичайно ж, втомлювалася, набувала такого крутого і нового блогерського досвіду. І навіть сіла за кермо і тепер — незвіданий світ відкрився мені, – написала Злата.

Злата додала, що 2021 рік позитивно вплинув на її душевний стан. Тепер вона менше контролює процес і спілкується лише з тими, хто дійсно їй відгукується.

– Я менше контролюю процес, а більше за ним спостерігаю. Дію зі стану розслаблення, спілкуюся з тими, хто дійсно відгукується, вибираю, відмовляю і не даю непроханих порад. І дякую за все, – підсумувала Злата.

Нещодавно Злата Огнєвіч заявила, що поставила крапку в стосунках з переможцем романтичного реаліті Холостячка 2 Андрієм Задворним.

Артистка попросила шанувальників не надсилати їй публікації Андрія чи цитати з його постів, оскільки це робить їй боляче. За словами співачки, Задворний добровільно пішов із її життя, але саме вона зачинила за ним двері.