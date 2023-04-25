Співака Wellboy (Антон Вельбой) не пустили до музею, щоб зняти кліп. Виявляється, він мав безкоштовно виступити в них на концерті, однак сам того не знав.

В Instagram-stories Антон розповів, що раніше знімав у музеї Пирогова кліп на пісню Гуси по бартеру, однак команда йому про це вирішила не повідомляти. А нині артисту відмовили від зйомок там, пояснивши, що вони виконали свою частину домовленості, а він – ні.

– Щойно мені зателефонували з Пирогова, ми там маємо знімати в музеї одному, і кажуть таку новину: Wellboy не пускати. Я питаю: Чому? А тому що ми, виявляється, з моєю командою мали виступити на концерті за те, що кліп знімали безкоштовно в них. Хто пам’ятає кліп Гуси, той має розуміти, про що я. Така дуже неприємна ситуація, – розповів Антон.

Він попросив вибачення музею, однак зізнався, що така “бартерна схема” пройшла повз нього, що музиканта дуже здивувало.

– Ти комусь винен, але ти про це нічого не знав, а просто якісь люди вирішують усе за тебе, – зазначив артист.

Нагадаємо, нещодавно навколо артиста розгорівся скандал. Wellboy розірвав співпрацю з лейблом Papa music, однак заявив про це в Instagram, а не особисто продюсерському центру.

Тепер Антон має виплатити Papa music $2 млн, оскільки контракт діяв до 2028 року. Якщо виконавець не виплатить зазначеної суми, він втратить права на свої псевдонім і пісні.