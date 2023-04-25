Певца Wellboy (Антон Вельбой) не пустили в музей, чтобы снять клип. Оказывается, он должен был бесплатно выступить у них на концерте, однако сам того не знал.

В Instagram-stories Антон рассказал, что ранее снимал в музее Пирогово клип на песню Гуси по бартеру, однако команда ему об этом решила не сообщать. Сейчас же артисту отказали от съемок там, объяснив, что они выполнили свою часть договоренности, а он — нет.

— Только что мне позвонили из музея Пирогово, мы там должны снимать в музее одном, и говорят такую новость: Wellboy не пускать. Я спрашиваю: Почему? А потому что мы, оказывается, с моей командой должны были выступить на концерте за то, что мы клип снимали бесплатно у них. Кто помнит клип Гуси, тот должен понимать, о чем я. Такая очень неприятная ситуация, — рассказал Антон.

Он принес свои извинения музею, однако признался, что такая “бартерная схема” прошла мимо него, что музыканта очень удивило.

— Ты кому-то должен, но ты об этом ничего не знал, а просто какие-то люди решают все за тебя, — отметил артист.

Напомним, недавно вокруг артиста разгорелся скандал. Wellboy разорвал сотрудничество с лейблом Papa music, однако заявил об этом в Instagram, а не лично продюсерскому центру.

Теперь Антон должен выплатить Papa music $2 млн, поскольку контракт действовал до 2028 года. Если исполнитель не выплатит указанную сумму, он потеряет права на свои псевдоним и песни.