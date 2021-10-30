На шоу Україна має талант прийшов жонглер кільцями Данило Лисенко. Він вирішив взяти участь у проекті, щоб побачитися з Ксенією Мішиною.

23-річний хлопець зізнався, що не встиг подати заявку на перший сезон романтичного реаліті Холостячка.

– Коли дивився Холостячку, почуття ревнощів було. Але я чекав на нашу зустріч, – сказав він.

Учасник настільки закоханий у Ксенію Мішину, що навіть зробив футболку із її зображенням. Після свого номеру він жартома одягнув судді одне з кілець.

Данило вже поставив три світові рекорди за найбільшу кількість жонглювання. Він виступав на цирковому конкурсі у Монте-Карло, а зараз працює у цирку.

Хлопець народився у сім’ї фокусників, тому з дитинства їздив із ними на гастролі. Але йому так набридли фокуси, що стопами батьків іти навіть не думав. Коли сім’я гастролювала цирками, чіплявся з порадами до жонглерів і вони його вчили.

На сцені Даня продемонстрував свій неперевершений рекорд – максимальна кількість кілець якими жонглює 11.