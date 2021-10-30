На шоу Україна має талант пришел жонглер кольцами Даниил Лысенко. Он решил принять участие в проекте, чтобы увидеться с Ксенией Мишиной.

23-летний парень признался, что не успел подать заявку на первый сезон романтического реалити Холостячка.

— Когда смотрел Холостячку, чувство ревности присутствовало. Но я ждал нашей встречи, – сказал он.

Участник настолько влюблен в Ксению Мишину, что даже сделал футболку с ее изображением. После своего номера он в шутку надел судье одно из колец.

Даниил уже поставил три мировых рекорда за самое большое количество жонглирования. Он выступал на цирковом конкурсе в Монте-Карло, а сейчас работает в цирке.

Парень родился в семье фокусников, потому с детства ездил с ними на гастроли. Но ему так надоели фокусы, что по стопам родителей идти даже не думал. Когда семья гастролировала по циркам, приставал с советами к жонглерам и они его учили.

На сцене Даня продемонстрировал свой непревзойденный рекорд – максимальное количество колец, которыми жонглирует 11.