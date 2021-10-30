У другому випуску шоу Україна має талант на сцені виступили повітряні гімнасти, які підняли Ксенію Мішину у повітря на волоссі.

Стріонов Богдан і Фролова Анна є рекордсменами України як діти, які висять у волоссі. Вони роблять унікальний трюк, де Богдан утримує Аліну.

Публіку вразив незвичайний талант дітей. Однак Сергій Притула висловив стурбованість, оскільки Анна і Богдан виконують трюки без страховки.

Але, попри це, гімнасти отримали чотири Так.

Після номера учасники запропонували суддям експеримент і підняли у повітря Ксенію Мішину. Актриса трималася на волоссі гімнаста Богдана і буквально літала над сценою.

Прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант відбулася 23 жовтня. Суддями шоу є ведучий Сергій Притула, акторка Ксенія Мішина та хореограф Женя Кот.

Кожного ефіру у складі зіркового журі з’являється і четвертий суддя. У другому випуску ще одне суддівське крісло зайняла гімнастка та олімпійська чемпіонка Лілія Підкопаєва.