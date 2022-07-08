Травесті-діва Монро зізналася, що її можуть призвати до армії, оскільки за документами вона чоловік.

Каже, повістку ще не отримала, але якщо отримає – піде у військкомат. Зізнається, її все одно не візьмуть служити.

– Я прийду у військкомат. Але мене не візьмуть за медичними показаннями. Я піду на медкомісію і буде огляд у психіатра. З діагнозом трансгендерність до армії не беруть, – зазначила Монро.

Травесті-діва додала, що якщо доведеться воювати – вона може працювати в тилу.

Зараз дивляться

– Я не зверталася до психіатра для отримання довідки про трансгендерність. Мене влаштовувала моя біологічна стать. За документами я чоловік, але у соціальній площині живу, як жінка. Мене це влаштовувало. Війна нагадала, що ми живемо у бінарній гендерній системі. Якщо доведеться всім воювати, я працюватиму в тилу, не на бойових посадах. Я можу працювати з дому, я можу працювати з комп’ютера – є багато сфер, в яких я можу працювати на армію, – зазначила Монро.

Травесті-діва зізналася, що якщо пройти необхідні процедури, вона може виїхати за кордон, проте не планувала і не планує цього робити.