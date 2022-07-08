Травести-дива Монро призналась, что ее могут призвать в армию, поскольку по документам она мужчина.

Говорит, повестки еще не получила, но если получит — пойдет в военкомат. Признается, ее все равно не возьмут служить.

— Я приду в военкомат. Но меня не возьмут по медицинским показаниям. Я пойду на медкомиссию и будет осмотр у психиатра. С диагнозом трансгендерность в армию не берут, — отметила Монро.

Травести-дива добавила, что если придется воевать — она может работать в тылу.

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— Я не обращалась к психиатру для получения справки о трансгендерности. Меня устраивал мой биологический пол. По документам я мужчина, но в социальной плоскости я живу, как женщина. Меня это устраивало. Война напомнила, что мы живем в бинарной гендерной системе. Если придется всем воевать, я буду работать в тылу, не на боевых должностях. Я могу работать из дома, я могу работать с компьютера — есть много сфер, в которых я могу работать на армию, — отметила Монро.

Травести-дива призналась, что если пройти необходимые процедуры, она может выехать за границу, однако не планировала и не планирует это делать.