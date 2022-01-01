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Не витримав топ: Майлі Сайрус оголила груди під час новорічного виступу

1 Січня 2022, 18:18
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Не витримав топ: Майлі Сайрус оголила груди під час новорічного виступу

Американська співачка Майлі Сайрус під час новорічного виступу на NBC Miley’s New Year’s Eve Party оголила груди.

У 29-річної артистки лопнула бретеля на топі, який і так був досить відвертим.

Момент стався після того, як Сайрус виконала свій хіт We Can’t Stop та перейшла на іншу популярну мелодію Party in the USA. Коли вона ходила по сцені у срібному вбранні, було видно, як Сайрус тримається за свою верхню частину, а потім вона пішла за лаштунки, поки її бек-вокалісти та гурт продовжували грати.

Посеред першого приспіву пісні співачка Angels Like You повернулася на сцену у червоному піджаку.

Тепер усі безперечно дивляться на мене, – зазначила Сайрус.

Після шоу співачка привітала всіх із настанням Нового року.

Сьогоднішнє шоу було зосереджено на тому, щоб бути гнучким, витримувати удари та робити все можливе навіть у найгірших обставинах. І ця стійкість тут не повинна закінчуватися. Давайте принесемо це із собою у Новий рік, – зазначила Сайрус наприкінці програми.

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