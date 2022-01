Не витримав топ: Майлі Сайрус оголила груди під час новорічного виступу

Американська співачка Майлі Сайрус під час новорічного виступу на NBC Miley’s New Year’s Eve Party оголила груди.

У 29-річної артистки лопнула бретеля на топі, який і так був досить відвертим.

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Момент стався після того, як Сайрус виконала свій хіт We Can’t Stop та перейшла на іншу популярну мелодію Party in the USA. Коли вона ходила по сцені у срібному вбранні, було видно, як Сайрус тримається за свою верхню частину, а потім вона пішла за лаштунки, поки її бек-вокалісти та гурт продовжували грати.

Посеред першого приспіву пісні співачка Angels Like You повернулася на сцену у червоному піджаку.

Тепер усі безперечно дивляться на мене, – зазначила Сайрус.

Після шоу співачка привітала всіх із настанням Нового року.

Сьогоднішнє шоу було зосереджено на тому, щоб бути гнучким, витримувати удари та робити все можливе навіть у найгірших обставинах. І ця стійкість тут не повинна закінчуватися. Давайте принесемо це із собою у Новий рік, – зазначила Сайрус наприкінці програми.