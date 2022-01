Не выдержал топ: Майли Сайрус обнажила грудь во время новогоднего выступления

Американская певица Майли Сайрус во время новогоднего выступления на NBC Miley’s New Year’s Eve Party обнажила грудь.

У 29-летней артистки лопнула бретеля на топе, который и без того был достаточно откровенным.

Miley Cyrus began 2022 with a wardrobe malfunction. #MileysNewYearsEveParty pic.twitter.com/D3BF4JNA0X — Dave Quinn (@NineDaves) January 1, 2022

Момент произошел после того, как Сайрус исполнила свой хит We Can’t Stop и перешла на другую популярную мелодию Party in the USA. Когда она расхаживала по сцене в серебряном наряде, было видно, как Сайрус держится за свою верхнюю часть, а затем она ушла за кулисы, пока ее бэк-вокалисты и группа продолжали петь.

— Посреди первого припева песни певица Angels Like You вернулась на сцену в красном пиджаке.

Теперь все определенно смотрят на меня, — отметила Сайрус.

После шоу певица поздравила всех с наступлением Нового года.

— Сегодняшнее шоу было сосредоточено на том, чтобы быть гибким, выдерживать удары и делать все возможное даже в худших обстоятельствах. И эта стойкость не должна здесь заканчиваться. Давайте принесем это с собой в Новый год, — отметила Сайрус в конце программы.