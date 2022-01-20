Український дизайнер Андре Тан розповів про особисте життя після розлучення.

У травні 2021 року Андре Тан повідомив про розлучення з Аліною Харечко. Кутюр’є не приховує того, що тяжко пережив цей момент, хоч таке рішення вони ухвалили разом.

– Друзі мене піднімали з ліжка, просто витягували на вулицю, казали: Ось дивись, пташка співає, сонечко світить, і ти маєш радіти цьому, – згадує він.

Дизайнер зізнався, що став сентиментальним, а смак до життя йому повернула донька, яка сказала, що для неї він найкращий чоловік.

– Соня в мене на вихідних… Коли вона сказала, що я найкращий чоловік, мене це зворушило. Я не розумію людей, в яких немає дітей, правда. Коли ти маєш свою дитину, ти взагалі інакше дивишся на життя, – зазначив Андре Тан.

Наразі кутюр’є почувається щасливим – він знайомиться з дівчатами та ходить на побачення.

– Влітку мені сподобалася дівчина. Ми з нею поспілкувалися на заході. Потім я запросив її на побачення, на якому вона почала нецензурно висловлюватись і розповідати якісь неприємні історії – як її подруги зустрічаються з олігархами… Я подумав, якщо в неї такі подруги, то я точно не хочу говорити з нею. Поки що я в активному пошуку, – зізнався Андре Тан.

Чоловік сказав, що не вірить у кохання з першого погляду. Спершу необхідно поспілкуватися з людиною, а вже потім у неї закохуватися.

Крім того, Андре Тан зазначив, що він зараз і рік тому – дві різні людини.