Украинский дизайнер Андре Тан рассказал о личной жизни после развода.

В мае 2021 года Андре Тан сообщил о разводе с Алиной Харечко. Кутюрье не скрывает того, что тяжело пережил этот момент, хоть такое решение они приняли вместе.

— Друзья меня поднимали с кровати, просто вытаскивали на улицу, говорили: Вот смотри, птичка поет, солнышко светит и ты должен радоваться этому, — вспоминает он.

Дизайнер признался, что стал сентиментальным, а вкус к жизни ему вернула дочь, которая сказала, что для нее он самый лучших мужчина.

— Соня у меня на выходных… Когда она сказала, что я самый лучший мужчина, меня это растрогало. Я не понимаю людей, у которых нет детей, правда. Когда у тебя есть свой ребенок, ты вообще по другому смотришь на жизнь, — отметил Андре Тан.

Сейчас кутюрье чувствует себя счастливым — он знакомится с девушками и ходит на свидания.

— Летом мне понравилась девушка. Мы с ней пообщались на мероприятии. Потом я пригласил ее на свидание, на котором она начала нецензурно выражаться и рассказывать какие-то неприятные истории — как ее подруги встречаются с олигархами… Я подумал, если у нее такие подруги, то я точно не хочу продолжать с ней разговор. Пока я в активном поиске, — признался Андре Тан.

Мужчина сказал, что не верит в любовь с первого взгляда. Сперва необходимо пообщаться с человеком, а уже потом в него влюбляться.

Кроме того, Андре Тан отметил, что он сейчас и год назад — два разных человека.