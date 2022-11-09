Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя пофантазував щодо смерті президента РФ Володимира Путіна.
Артист зазначив, було б добре, якби кривавий диктатор подавився.
– Ось так, раптом виноградинкою чи льодяником від горла, щоб вдихнув раптово і глибоко так, аж до бронхів. І щоб синів, а навколо нього бігали і бігали, прийом Геймліха робили, по спині били, перевертали вгору ногами. А воно не допомагало б нічого. І ось так би тупо взяв, перестав би дихати та здох. А мільйони б одразу задыхали спокійно, – написав Тарас у Instagram.
Шанувальники артистка розділилися на два табори, хтось пофантазував разом із Тополею, а хтось зазначив, що це надто просто для Путіна.
Зараз дивляться
- Було б дуже круто. Але щось це просто.
- Прости мене, Боже грішну, але це легка смерть для нього!
- Добре було б, якби так і сталося.
- Мрія сотень тисяч людей!
- Не допоможе… Там шизофренія всієї країни. – Пишуть користувачі мережі.