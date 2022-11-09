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Мільйони б задихали спокійно: Тополя пофантазував про смерть Путіна

9 Листопада 2022, 15:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тарас Тополя

Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя пофантазував щодо смерті президента РФ Володимира Путіна.

Артист зазначив, було б добре, якби кривавий диктатор подавився.

– Ось так, раптом виноградинкою чи льодяником від горла, щоб вдихнув раптово і глибоко так, аж до бронхів. І щоб синів, а навколо нього бігали і бігали, прийом Геймліха робили, по спині били, перевертали вгору ногами. А воно не допомагало б нічого. І ось так би тупо взяв, перестав би дихати та здох. А мільйони б одразу задыхали спокійно, – написав Тарас у Instagram.

Шанувальники артистка розділилися на два табори, хтось пофантазував разом із Тополею, а хтось зазначив, що це надто просто для Путіна.

Зараз дивляться
  • Було б дуже круто. Але щось це просто.
  • Прости мене, Боже грішну, але це легка смерть для нього!
  • Добре було б, якби так і сталося.
  • Мрія сотень тисяч людей!
  • Не допоможе… Там шизофренія всієї країни. – Пишуть користувачі мережі.
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Теги
Антитіла Володимир Путін Смерть
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