Фронтмен гурту Антитіла Тарас Тополя пофантазував щодо смерті президента РФ Володимира Путіна.

Артист зазначив, було б добре, якби кривавий диктатор подавився.

– Ось так, раптом виноградинкою чи льодяником від горла, щоб вдихнув раптово і глибоко так, аж до бронхів. І щоб синів, а навколо нього бігали і бігали, прийом Геймліха робили, по спині били, перевертали вгору ногами. А воно не допомагало б нічого. І ось так би тупо взяв, перестав би дихати та здох. А мільйони б одразу задыхали спокійно, – написав Тарас у Instagram.