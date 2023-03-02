Худі – та річ гардеробу, яка нині, напевно, є у кожного з нас. Це неймовірно зручний светр із капюшоном і бічними або передніми кишенями, найчастіше – прихованими.

Багато хто вважає, що худі – спортивний елемент одягу, проте це не так, що й доводять модниці в усьому світі, носячи його навіть під підбори. Чи можна з цим елементом гардеробу створити вишуканий образ, а також із чим носити худі, розповів дизайнер Андре Тан.

Завдяки худі можна створити елегантні й вишукані образи, запевняє Андре Тан. Для цього необхідний класичний oversize жакет у чорному чи сірому кольорах, або в клітинку. Поєднуйте його зі штанами прямого крою – палаццо.

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– Кросівки додадуть фривольності вигляду, якщо ви одягнете підбори, то вони зроблять вас дуже елегантною, – зазначив дизайнер.

Тандем худі та брючного костюма має стильний вигляд. Такий образ можна вписати в діловий стиль, та необхідно дотримуватися балансу в палітрі кольорів.

До брючного костюма підберіть худі нейтрального кольору.

Поєднується худі й зі спідницями – олівець, максі, міні, плісе, з екошкіри, з воланами або бахромою. Трохи фривольності можна додати масивними чобітками.

До речі, надворі вже весна, а отже – час змінювати гардероб на сезонний. Поспішати не варто, краще почекати, поки сонечко почне гріти сильніше, а ось підготуватися можна, щоб потім не опинитися в ситуації “нема чого вдягнути”.

У розквітаючу пору завжди хочеться чогось легкого, стильного, красивого й модного. Що вдягнути навесні 2023, щоби бути в тренді – читайте на Фактах ICTV.