Худи – та вещь гардероба, которая сегодня, наверное, есть у каждого из нас. Это невероятно удобный свитер с капюшоном и боковыми или передними карманами, чаще всего – скрытыми.

Многие считают, что худи – спортивный элемент одежды, однако это не так, что доказывают модницы во всем мире, нося его даже под каблуки. Можно ли с этим элементом гардероба создать изысканный образ, а также с чем носить худи, рассказал дизайнер Андре Тан.

Благодаря худи можно сделать элегантные и изысканные образ, уверяет Андре Тан. Для этого необходим классический oversize жакет в черном или сером цветах, или в клеточку. Сочетайте его с брюками прямого кроя – палаццо.

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– Кроссовки придадут фривольности виду, если вы наденете каблуки – то они сделают вас очень элегантной, – отметил дизайнер.

Тандем худи и брючного костюма выглядит стильно. Такой образ можно вписать в деловой стиль, необходимо придерживаться баланса в палитре цветов.

К брючному костюму подберите худи нейтрального цвета.

Сочетается худи и с юбками – карандаш, макси, мини, плисе, из эко-кожи, с воланами или бахромой. Немного фривольности можно добавить массивными сапожками.

К слову, на улице уже весна, а значит пришло время менять гардероб на сезонный. Торопиться не стоит, лучше подождать, пока солнышко начнет греть сильнее, а вот подготовиться можно, чтобы потом не оказаться в ситуации “нечего надеть”.

В расцветающую пору всегда хочется чего-то легкого, стильного, красивого и модного. Что надеть весной 2023, чтобы быть в тренде – читайте на Фактах ICTV.