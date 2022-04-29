Співачка Злата Огнєвіч та виконавець Артем Пивоваров презентували спільний трек До весни, в основі якого лежить вірш поета-містика Богдана-Ігоря Антонича.

Композиція була створена в рамках проєкту Пивоварова Твої вірші, мої ноти, де творам відомих українських поетів дають нове життя у піснях.

– Цього разу занурюємось у творчість Богдана-Ігоря Антонича, який захоплює особисто мене своїм магічним і філософським ставленням до природи і, взагалі, до навколишнього світу. Пісня До весни – світла і надихаюча, але саме у відеороботі за допомогою дзеркальних відображень ми транслювали, що зовсім не таку весну ми всі чекали, – прокоментував Пивоваров.

У коментарях користувачі мережі поділилися своїми враженнями від пісні, а також зазначили, що неочікували почути такий дует.