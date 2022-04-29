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Не таку весну ми чекали: Огнєвіч і Пивоваров презентували спільний трек

29 Квітня 2022, 14:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Пивоваров, Огнєвіч

Співачка Злата Огнєвіч та виконавець Артем Пивоваров презентували спільний трек До весни, в основі якого лежить вірш поета-містика Богдана-Ігоря Антонича.

Композиція була створена в рамках проєкту Пивоварова Твої вірші, мої ноти, де творам відомих українських поетів дають нове життя у піснях.

– Цього разу занурюємось у творчість Богдана-Ігоря Антонича, який захоплює особисто мене своїм магічним і філософським ставленням до природи і, взагалі, до навколишнього світу. Пісня До весни – світла і надихаюча, але саме у відеороботі за допомогою дзеркальних відображень ми транслювали, що зовсім не таку весну ми всі чекали, – прокоментував Пивоваров.

У коментарях користувачі мережі поділилися своїми враженнями від пісні, а також зазначили, що неочікували почути такий дует.

  • Неймовірна пісня, та неймовірний дует. Так мужньо звучить голос Артема і така ніжна Злата. Дякую, дуже подобається.
  • Неочікувано, але неперевершено! Найулюбленіші голоси! Дуже подобається творчість обох виконавців. Дует вийшов неймовірний.
  • Артем, немає вже просто слів, які можуть виразити моє захоплення твоїм талантом і вдячністю за данний проект! Це великий внесок в нашу культуру, яку зараз важливо не тільки пам‘ятати, а й відроджувати!
  • Ой, ваші голоси так гарно зливаються! Неможливо перестати слухати!
  • Дуже зворушлива та гарна композиція, кожен раз просто надихаюсь новими піснями Артема, – пишуть у коментарях.
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Артем Пивоваров, Злата Огнєвіч
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