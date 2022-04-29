Співачка Злата Огнєвіч та виконавець Артем Пивоваров презентували спільний трек До весни, в основі якого лежить вірш поета-містика Богдана-Ігоря Антонича.
Композиція була створена в рамках проєкту Пивоварова Твої вірші, мої ноти, де творам відомих українських поетів дають нове життя у піснях.
– Цього разу занурюємось у творчість Богдана-Ігоря Антонича, який захоплює особисто мене своїм магічним і філософським ставленням до природи і, взагалі, до навколишнього світу. Пісня До весни – світла і надихаюча, але саме у відеороботі за допомогою дзеркальних відображень ми транслювали, що зовсім не таку весну ми всі чекали, – прокоментував Пивоваров.
У коментарях користувачі мережі поділилися своїми враженнями від пісні, а також зазначили, що неочікували почути такий дует.
- Неймовірна пісня, та неймовірний дует. Так мужньо звучить голос Артема і така ніжна Злата. Дякую, дуже подобається.
- Неочікувано, але неперевершено! Найулюбленіші голоси! Дуже подобається творчість обох виконавців. Дует вийшов неймовірний.
- Артем, немає вже просто слів, які можуть виразити моє захоплення твоїм талантом і вдячністю за данний проект! Це великий внесок в нашу культуру, яку зараз важливо не тільки пам‘ятати, а й відроджувати!
- Ой, ваші голоси так гарно зливаються! Неможливо перестати слухати!
- Дуже зворушлива та гарна композиція, кожен раз просто надихаюсь новими піснями Артема, – пишуть у коментарях.