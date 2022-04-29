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Не такую весну мы ждали: Огневич и Пивоваров представили общий трек

29 апреля 2022, 14:59
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Пивоваров, Огнєвіч

Певица Злата Огневич и исполнитель Артем Пивоваров презентовали общий трек До весни, в основе которого лежит стихотворение поэта-мистика Богдана-Игоря Антонича.

Композиция была создана в рамках проекта Пивоварова Твої вірші, мої ноти, где произведениям известных украинских поэтов дают новую жизнь в песнях.

— На этот раз погружаемся в творчество Богдана-Игоря Антонича, который увлекает лично меня своим магическим и философским отношением к природе и, вообще, к окружающему миру. Песня До весни – светлая и вдохновляющая, но именно в видеоработе с помощью зеркальных отображений мы транслировали, что совсем не такую ​​весну мы все ждали, – прокомментировал Пивоваров.

В комментариях пользователи сети поделились своими впечатлениями от песни, а также отметили, что не ожидали услышать такой дуэт.

  • Невероятная песня и невероятный дуэт. Так мужественно звучит голос Артема и такая нежная Злата. Спасибо, очень нравится.
  • Неожиданно, но непревзойденно! Самые любимые голоса! Очень нравится творчество обоих исполнителей. Дуэт получился невероятный.
  • Артем, нет уже просто слов, которые могут выразить мое восхищение твоим талантом и благодарностью за данный проект! Это большой вклад в нашу культуру, которую сейчас важно не только помнить, но возрождать!
  • Ой, ваши голоса так хорошо сливаются! Невозможно перестать слушать!
  • Очень трогательная и хорошая композиция, каждый раз просто вдохновляюсь новыми песнями Артема, — пишут в комментариях.
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Теги
Артем Пивоваров, Злата Огневич
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