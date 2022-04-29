Певица Злата Огневич и исполнитель Артем Пивоваров презентовали общий трек До весни, в основе которого лежит стихотворение поэта-мистика Богдана-Игоря Антонича.

Композиция была создана в рамках проекта Пивоварова Твої вірші, мої ноти, где произведениям известных украинских поэтов дают новую жизнь в песнях.

— На этот раз погружаемся в творчество Богдана-Игоря Антонича, который увлекает лично меня своим магическим и философским отношением к природе и, вообще, к окружающему миру. Песня До весни – светлая и вдохновляющая, но именно в видеоработе с помощью зеркальных отображений мы транслировали, что совсем не такую ​​весну мы все ждали, – прокомментировал Пивоваров.

В комментариях пользователи сети поделились своими впечатлениями от песни, а также отметили, что не ожидали услышать такой дуэт.