Певица Злата Огневич и исполнитель Артем Пивоваров презентовали общий трек До весни, в основе которого лежит стихотворение поэта-мистика Богдана-Игоря Антонича.
Композиция была создана в рамках проекта Пивоварова Твої вірші, мої ноти, где произведениям известных украинских поэтов дают новую жизнь в песнях.
— На этот раз погружаемся в творчество Богдана-Игоря Антонича, который увлекает лично меня своим магическим и философским отношением к природе и, вообще, к окружающему миру. Песня До весни – светлая и вдохновляющая, но именно в видеоработе с помощью зеркальных отображений мы транслировали, что совсем не такую весну мы все ждали, – прокомментировал Пивоваров.
В комментариях пользователи сети поделились своими впечатлениями от песни, а также отметили, что не ожидали услышать такой дуэт.
- Невероятная песня и невероятный дуэт. Так мужественно звучит голос Артема и такая нежная Злата. Спасибо, очень нравится.
- Неожиданно, но непревзойденно! Самые любимые голоса! Очень нравится творчество обоих исполнителей. Дуэт получился невероятный.
- Артем, нет уже просто слов, которые могут выразить мое восхищение твоим талантом и благодарностью за данный проект! Это большой вклад в нашу культуру, которую сейчас важно не только помнить, но возрождать!
- Ой, ваши голоса так хорошо сливаются! Невозможно перестать слушать!
- Очень трогательная и хорошая композиция, каждый раз просто вдохновляюсь новыми песнями Артема, — пишут в комментариях.