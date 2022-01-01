У мережі презентували спецепізод Гаррі Поттера — Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу. Перша гучна прем’єра 2022 відбудеться 1 січня.

Дата прем’єри спецепізоду Гаррі Поттера в Україні також 1 січня.

Фільм можна переглянути за підпискою Amediateka на стрімінговому сервісі OLL.TV.

Гаррі Поттер 20 років по тому: повернення до Гоґвортсу

У спецепізоді зібрали всіх улюблених акторів разом. Денієл Редкліфф, Руперт Грінт та Емма Вотсон вперше побачились у 2001 році під час зйомок першої частини Гаррі Поттера. Еммі тоді було 11 років, а Денієлю і Руперту по 12-13. Наступні 10 років вони дорослішали на очах усього світу. Це тривало до 2011 року, коли на екрани вийшов фінальний епізод Гаррі Поттера.

Начебто ми й не розходилися! І водночас пройшла вічність, – зазначила Емма Вотсон, зустрівшись із хлопцями на зйомках нового проекту.

У спецепізоді глядачі побачать не лише головних героїв саги, а й багато історій про те, як проходили зйомки.

Також у стрічку додали раніше не опубліковані інтерв’ю.

У спецепізоді з’являться і Рейф Файнс, Джейсон Айзекс, Хелена Бонем Картер, Гері Олдман, Роббі Колтрейн, Бонні Райт, Еванна Лінч, Том Фелтон, Альфред Енох, Імельда Стонтон, Меттью Льюїс, Фетт Льюїс,