Блогерка Даша Квіткова розповіла, в яких стосунках перебуває зі своїм колишнім чоловіком, телеведучим Микитою Добриніним.

Чи спілкується Квіткова з Добриніним

Даша зазначила, що вона з Микитою у добрих взаєминах, однак ексзакохані сприймають одне одного виключно як батьків спільного сина Лева.

– Ми не спілкуємося на теми, які виходять за рамки батьківства, не радимося з особистих питань, не спілкуємося як друзі. Але ми зберегли наші стосунки на рівні хороших тато-мама Лева, що дуже важливо. Звичайно, ми можемо сімейно провести разом час, відсвяткувати Новий рік, щоб показати Левчику, що його батьки у злагоді між собою, – сказала Квіткова.

Блогерка додала, що у них з Микитою немає конкретного розподілення обов’язків, про все вони домовляються так, щоб сину було комфортно.

Зараз дивляться

За словами Даші, вона не планує висвітлювати свої майбутні стосунки в Instagram, адже не хоче, аби підписники “копирсалися у брудному спідньому”.

– Нині у мене все гаразд, я почуваюся щасливою, але не хочу відкриватися на публіку, доки не матиму впевненості у своєму партнерові. Не приховуватиму: ходжу на побачення, але моє серце вільне. Мені не хочеться стосунків заради стосунків, я дуже обережно підпускаю до себе людей, – підусумувала блогерка.

Нагадаємо, що Квіткова і Добринін розлучилися у січні минулого року. Нещодавно Даша зізналася, з ким пішла б на побачення з українських холостяків.

Вона не приховувала своєї симпатії до футболіста Михайла Мудрика, зазначивши, що ставить йому лайки, а він поки що її не помічає.

Фото: Микита Добринін, Даша Квіткова