Блогерка Даша Квіткова зізналась, з ким із українських холостяків пішла б на побачення.

З ким Даша Квіткова пішла б на побачення

Про свої погляди на чоловіків блогерка розповіла у новому випуску шоу Такі страви. Ведуча Даша Астаф’єва називала претендентів, а Квіткова відповідала, чи є у них шанс на зустріч.

Так, Даша зізналась, що пішла б на побачення з футболістом Михайлом Мудриком. За словами блогерки, останнім часом їй постійно трапляються відео зі спортсменом і вона навіть ставить лайки на його фото.

Зараз дивляться

– Він мені постійно трапляється зараз в рекомендаціях. І я на нього залипаю. Я розумію, що він трохи молодший за мене, не знаю, скільки йому років. Я йому ставлю ті лайки, ставлю, але він щось мене не помічає. Міш, вже втомилась лайкати твої фотки. Скиньте йому, будь ласка, цей випуск, – сказала Даша.

Також Даша пішла б на побачення з актором Женею Яновичем та блогером Ігорем Лаченковим. Квіткова зазначила, що з Яновичем вони спілкуються та іноді зустрічаються на каву.

Щодо відомих холостяків з інших країн, то Даша не проти поспілкуватись зі співаком Гаррі Стайлсом, акторами Джейсоном Момоа та Томом Гарді. Натомість Джастіну Біберу та Леонардо Ді Капріо блогерка відмовила б.

Нещодавно Даша Квіткова розставила крапки над і у питанні стосунків. Вона відверто розповіла, чи вільне її серце зараз.

Фото: Женя Янович, Даша Квіткова, Михайло Мудрик