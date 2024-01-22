Блогер Даша Квиткова рассказала, в каких отношениях находится со своим бывшим мужем, телеведущим Никитой Добрыниным.

Общается ли Квиткова с Добрыниным

Даша отметила, что она с Никитой в хороших отношениях, однако экс-влюбленные воспринимают друг друга исключительно как родителей общего сына Льва.

— Мы не общаемся на темы, которые выходят за рамки отцовства, не советуемся по личным вопросам, не общаемся как друзья. Но мы сохранили наши отношения на уровне хороших папа-мама Льва, что очень важно. Конечно, мы можем семейно провести вместе время, отпраздновать Новый год, чтобы показать Левчику, что его родители в согласии между собой, — сказала Квиткова.

Блогер добавила, что у них с Никитой нет конкретного распределения обязанностей, обо всем они договариваются так, чтобы сыну было комфортно.

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По словам Даши, она не планирует освещать свои будущие отношения в Instagram, ведь не хочет, чтобы подписчики “копались в грязном нижнем белье”.

— Сейчас у меня все в порядке, я чувствую себя счастливой, но не хочу открываться на публику, пока не буду иметь уверенности в своем партнере. Не буду скрывать: хожу на свидания, но мое сердце свободно. Мне не хочется отношений ради отношений, я очень осторожно подпускаю к себе людей, — подытожила блогер.

Напомним, что Квиткова и Добрынин расстались в январе прошлого года. Недавно Даша призналась, с кем пошла бы на свидание из украинских холостяков.

Она не скрывала своей симпатии к футболисту Михаилу Мудрику, отметив, что ставит ему лайки, а он пока что ее не замечает.

Фото: Никита Добрынин, Даша Квиткова