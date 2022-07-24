Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів про службу на фронті та обстановку у гарячих точках України.

– Упродовж двох місяців наш батальйон тримав позиції на півночі Харківщини. Публікуємо відео та знайомимо суспільство з тим, чим ми займалися. На жаль, у деякого командування у нашому напрямку склалося враження, ніби ми брали мало участі у бойових діях. Наш батальйон виконує завдання – так, є втрати, але це війна. Зараз ми на ротації – відбувається доукомплектування, – розповів Тарас.

Музикант поділився своїми думками про те, яким буде його повернення на сцену після кінця війни.

– Я вірю, що ми будемо живими. Дуже хочеться повернутися на сцену найближчим часом. Я впевнений, що Антитіла за 5 місяців зробили те, за що не соромно дивитися в очі нашим дітям, – додав Тополя.

Музикант вважає, що в психологічному аспекті війна змінила музикантів з Антитіла, але точно не в гірший бік. Щоправда, з 24 лютого у Тараса замість текстів для пісень були лише матюки.

Зараз дивляться

Лідер гурту встигає не лише боронити Україну, а й записувати відео – днями Тополя записав звернення до білоруських солдатів і закликав їх не перетинати кордон із нашою країною. Артист додав, що наші воїни готові зустрічати ворогів у будь-якому разі.