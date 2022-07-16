Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя звернувся до солдатів та офіцерів Білорусі.

Музикант, який захищає нашу країну з першого дня повномасштабної війни, записав відеозвернення. Він зазначив, що білоруських солдатів провокують до участі в російській військовій агресії проти України і неправдою змушують брати участь у загарбницькій війні.

– Сьогодні ворог прийшов на нашу землю. Ворог підлий, підступний та страшний. Ворог, який вбиває та ґвалтує дітей, жінок, старих. Завдає ракетних, авіаційних та артилерійських ударів по житлових масивах та цивільній інфраструктурі. Удари завдаються, зокрема, і з території Республіки Білорусь, – зазначив Тополя.

Він додав, що навіть коли ворожі Іскандери стартують з території Білорусі, ворожі літаки злітають з їхніх аеродромів, а ворожі орди йшли на Київ з Білорусі, скоюючи військові злочини в Бучі, Ірпені, Гостомелі та багатьох інших містах та селах, Україна не відповідала їм вогнем та смертю.

Зараз дивляться

– Ми готові зустріти вас віч-на-віч. Ми чекали на вас із миром. На жаль і на ваше нещастя, ваш президент обрав інший шлях. Але ми й досі віримо, що чобіт білоруського солдата не ступить на нашу землю. Але якщо все ж таки приїдете з війною, ми зустрінемо вас як і путінські орди – з вогнем і свинцем, – наголосив Тополя.

Тарас зазначив, що білоруси самі бачили, на що здатна українська армія, яка захищає свій народ та рідну землю від загарбників.

– Ми зможемо захистити себе. Тим більше, що сьогодні з Україною весь світ. А ось чи зможете ви пояснити своїм дітям та й самим собі, чому підтримали не дружню, братню Україну, а путінську орду, чому готові йти на забій заради амбіцій державних злочинців? Не виконуйте злочинні накази свого керівництва! Не піднімайте зброї проти України, – сказав музикант.

Він закликав офіцерів Білорусі зробити правильний крок, оскільки диктатори йдуть, а військові злочинці опиняються на лаві підсудних, імперії падають, а народи залишаються.