Лидер группы Антитела Тарас Тополя рассказал о службе на фронте и обстановке в горячих точках Украины.

— На протяжении двух месяцев наш батальон держал позиции на севере Харьковщины. Публикуем видео и знакомим общество с тем, чем мы занимались. К сожалению, у некоторого командования по нашему направлению сложилось впечатление, будто мы принимали мало участия в боевых действиях. Наш батальон выполняет задачи — да, есть потери, но это война. Сейчас мы на ротации — происходит доукомплектование, — рассказал Тарас.

Музыкант поделился своими мыслями о том, каким будет его возвращение на сцену после конца войны.

— Я верю, что мы будем живыми. Очень хочется вернуться на сцену в ближайшее время. Я уверен, что Антитела за 5 месяцев сделали то, за что не будет стыдно смотреть в глаза нашим детям, — добавил Тополя.

Музыкант считает, что в психологическом аспекте война изменила музыкантов из Антитела, но точно не в худшую сторону. Правда, с 24 февраля у Тараса вместо текстов для песен были только матерные слова.

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Лидер группы успевает не только боронить Украину, но и записывать видео — на днях Тополя записал обращение к белорусским солдатам, и призвал их не пересекать границу с нашей страной. Артист добавил, что наши воины готовы встречать врагов в любом случае.