Лейбл Papa Music випустив нову пісню від імені Wellboy – вона отримала назву Документи в Дії. Трек було записано до того, як Антон Вельбой пішов із бренду, тому його опублікували без участі артиста, як і кліп.

Пісня вийшла позитивною, що підтверджують її мотив та слова – про війну, про нашу ідейність і надію.

Кліп вийшов нехитрим, як і сама пісня – все свідчить про легкість і невимушеність.

Лейбл Papa Music також озвучив свою позицію щодо скандалу з Wellboy – бренд звинуватив артиста у публічному виливанні бруду.

– Наша перша думка – заблокувати всюди пісні, що виходили під псевдонімом Wellboy. Але ми дивимося на кількість прослуховувань і розуміємо, що не маємо морального права відібрати ці пісні у слухачів творчості Wellboy. Лейбл разом з артистом мав багато творчих планів – односторонній вихід Антона загальмував ці релізи. Ми вирішили презентувати одну з пісень – це Документи у Дії, – заявили представники бренду.

Нагадаємо, що Wellboy заявив про вихід із Papa Music ще у квітні. Тоді артист розповів, що планує працювати з директоркою Мартою Останковою. У лейблі заявили, що розбиратимуться в суді. Антон Вельбой тепер повинен виплатити $2 млн за передчасний розрив контракту, і це точно не кінець. Очікуються інші судові розгляди.