Вокруг певца Wellboy (Антон Вельбой) и лейбла Papa Music, с которым артист ранее разорвал контракт, не утихают скандалы. На этот раз продюсерский центр заподозрили в использовании дипфейка.

В TikTok завирусилось видео Wellboy под его новый трек Пустоцвіт. В нем он якобы поет свою новую песню и подтанцовывает, однако его лицо выглядит как-то странно, а при поворотах можно заметить, что на нем маска. Также есть отличие цвета между кожей головы и лица.

Поклонники быстро заподозрили неладное, отметив, что с лицом Антона что-то не то, более продвинутые сразу сказали, что это дипфейк.

Факты ICTV обратились за эксклюзивными комментариями к Papa Music и Wellboy, чтобы разобраться в сложившейся ситуации.

По словам Антона, он не совсем понимает для чего лейбл это сделал, ведь все понимают, что это дипфейк. Несмотря на это говорит, что ему все равно, но пока что еще не знает, последует ли за это от него какой-то ответ продюсерскому центру.

— Лейбл Papa Music не только релизнули песню Пустоцвіт без какого-либо разрешения, а и не указали действительного автора Антона Вельбоя, — добавила от себя партнер Антона Марта Останкова.

В свою очередь в Papa Music отметили, что согласно действующему контракту с Антоном Вельбоем, у них есть права на использование фото, видео и музыкальных материалов и торговой марки.

— Мы, как и говорили ранее, действуем исключительно в юридической плоскости, мы не нарушаем контракт в отличие от Вельбоя. На днях уже состоялось первое судебное заседание. Сторона Антона попросила отложить слушания, — отметили в Papa Music.

Напомним, в апреле Wellboy со скандалом ушел из Papa music. Тогда артист сказал, что будет работать с директором Мартой Останковой.

Один из основателей лейбла Евгений Триплов не стал скрывать, что такое решение исполнителя стало для него неожиданностью, отметив, что далее будут решать все в юридической плоскости.

В июне стало известно, что лейбл Papa Music собирается подать в суд на Wellboy. Причиной тому послужило то, что певец продолжает исполнять свои хиты, права на которые принадлежат продюсерскому центру.