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Саша Бо вдруге вийшла заміж

3 Вересня 2022, 16:11
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Саша Бо вдруге вийшла заміж

Українська блогерка-мільйонник Саша Бо вийшла заміж за стоматолога Платона Тарнавського.

Новиною Саша поділилася в своєму Instagram, опублікувавши чорно-білі фото з автівки.

– Офіційно Тарнавська, – написала блогерка.

Підписники засипали Сашу привітаннями, побажавши молодятам кохання.

Зараз дивляться
  • Щиро рада за вас!
  • Вітаю!
  • Щасливого сімейного життя!
  • Будьте щасливі!
  • Нарешті! Щастя на довгі роки!
  • Безмежного щастя, сімейного затишку та вічного кохання! – Пишуть у коментарях під фото.

У квітні стало відомо, що Саша Бо вдруге виходить заміж. Тоді вона сказала, що незважаючи на війну, кохання їх об’єднало і Платон зробив їй пропозицію.

Нагадаємо, що влітку 2021 року блогерка оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом. Після вийшло інтерв’ю Саші, в якому вона розповіла, що відчувала постійний стрес через подружнє життя.

У першому шлюбі Саша перебувала шість років. У ньому ж блогерка народила двох синів.

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Фото: Саша Бо

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