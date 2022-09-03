Українська блогерка-мільйонник Саша Бо вийшла заміж за стоматолога Платона Тарнавського.

Новиною Саша поділилася в своєму Instagram, опублікувавши чорно-білі фото з автівки.

– Офіційно Тарнавська, – написала блогерка.

Підписники засипали Сашу привітаннями, побажавши молодятам кохання.

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Щиро рада за вас!

Вітаю!

Щасливого сімейного життя!

Будьте щасливі!

Нарешті! Щастя на довгі роки!

Безмежного щастя, сімейного затишку та вічного кохання! – Пишуть у коментарях під фото.

У квітні стало відомо, що Саша Бо вдруге виходить заміж. Тоді вона сказала, що незважаючи на війну, кохання їх об’єднало і Платон зробив їй пропозицію.

Нагадаємо, що влітку 2021 року блогерка оголосила про розлучення з Ігорем Пустовітом. Після вийшло інтерв’ю Саші, в якому вона розповіла, що відчувала постійний стрес через подружнє життя.

У першому шлюбі Саша перебувала шість років. У ньому ж блогерка народила двох синів.

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Фото: Саша Бо