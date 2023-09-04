Старша донька української акторки Ольги Сумської Антоніна Паперна продовжує будувати кар’єру в РФ. Вона знялася в російському серіалі Холодное блюдо.

Так, Паперна зіграла роль головної героїні. За даними росЗМІ, стрічка ще у виробництві, проте вийде вже цього року.

– Моя Дана дуже сильна і самодостатня дівчина. Вона реалізувала себе в кар’єрі та вже повністю готова до сімейного життя. Зустрівши Нікіту, вона відчула, що поруч із нею саме та людина, яка їй потрібна – доросла, самостійна і розуміюча. Преживши зраду, вона впевнена, що Нікіта – її людина. Таке кохання, напевно, можна назвати сліпим, але я впевнена, воно здатне подолати будь-які випробування, – говорить про свою нову роботу Антоніна.

Зазначимо, що Паперна мовчить про повномасштабну війну в Україні, продовжуючи жити з актором-росіянином Володимиром Ягличем та їхніми дітьми в країні-агресорі.

Тепер же Антоніна бере участь у створенні контенту для громадян Росії.

Сама Ольга Сумська не раз ставала на захист доньки. У лютому акторка говорила, що підтримує зв’язок зі спадкоємицею та онуками, проте не знаходить слів, щоб пояснити всю ситуацію. При цьому Сумська неодноразово говорила, що Паперна насамперед думає про дітей та їхню безпеку.