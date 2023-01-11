Голливудский актер Брэд Питт назвал свою самую любимую секс-сцену в кино. Как оказалось, речь пойдет совсем не о ленте Мистер и миссис Смит, после съемок в которой он начал встречаться с Анджелиной Джоли.

59-летний Питт признался, что его любимый момент страсти на экране был в мыльной опере Даллас. В ней он сыграл бойфренда Чарли Уэйд Рэнди. Роль девушки исполнила Шэлейн МакКолл.

— Это было в шоу Даллас. Нам приходилось валяться на сене в сарае. Я не думаю, что у меня были указания, как себя вести: я просто катался и резвился, — вспоминает Питт.

Стоит отметить, что тогда 25-летний Брэд и 15-летняя Шэлейн и вправду встречались, однако роман их продлился несколько месяцев, а после съемок они его завершили.