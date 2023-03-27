Сьогодні, 27 березня, легендарному американському кінорежисерові й акторові Квентіну Тарантіно виповнюється 60 років. На його рахунку дев’ять повнометражних фільмів, кожен із яких заслуговує на окрему увагу.

Свою кінокар’єру Тарантіно почав із чорно-білої стрічки День народження мого найкращого друга, проте офіційно випущеною вона ніколи не була. Далі пішли Скажені пси, Кримінальне чтиво, Чотири кімнати, дві частини Вбити Білла тощо. У багатьох своїх фільмах Тарантіно знімався особисто, виступаючи при цьому режисером, сценаристом і продюсером.

Крім того, він був актором у десятках фільмів інших режисерів, а в його особистих стрічках знімалися такі знаменитості, як Ума Турман, Гарві Кейтель, Роберт Де Ніро, Бред Пітт і багато інших.

Зараз дивляться

Факти ICTV пропонують вам пройти тест – наскільки добре ви знаєте фільми Квентіна Тарантіно. Однак не засмучуйтеся, якщо наберете мало балів, адже це чудовий привід переглянути кінострічки геніального режисера.

Раніше ми писали про те, що Квентін Тарантіно написав сценарій свого останнього фільму. Ще раніше він говорив, що збирається за свою кар’єру режисера зняти 10 фільмів і піти на пенсію до 60 років. Новий фільм стане 10-м на його рахунку, якщо вважати дві частини Вбити Білла за одну стрічку.