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Не нужно думать. Нужно знать. Тест на знание фильмов Квентина Тарантино

27 марта 2023, 08:30
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Квентин Тарантино

Сегодня, 27 марта, легендарному американскому кинорежиссеру и актеру Квентину Тарантино исполняется 60 лет. На его счету девять полнометражных фильмов, каждый из которых заслуживает отдельного внимания.

Свою кинокарьеру Тарантино начал с черно-белой ленты День рождения моего лучшего друга, однако официально выпущена она никогда не была. Далее последовали Бешеные псы, Криминальное чтиво, Четыре комнаты, две части Убить Билла и другие. Во многих своих фильмах Тарантино снимался лично, выступая при этом режиссером, сценаристом и продюсером.

Кроме того, он был актером в десятках фильмах других режиссеров, а в его личных лентах снимались такие знаменитости, как Ума Турман, Харви Кейтель, Роберт Де Ниро, Брэд Питт и многие другие.

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Факты ICTV предлагают вам пройти тест – насколько хорошо вы знаете фильмы Квентина Тарантино. Однако не расстраивайтесь, если наберете мало баллов, ведь это отличный повод пересмотреть киноленты гениального режиссера.

 

Ранее мы писали о том, что Квентин Тарантино написал сценарий своего последнего фильма. Еще ранее он говорил, что собирается за свою карьеру режиссера снять 10 фильмов и уйти на пенсию к 60 годам. Новый фильм станет 10-м на его счету, если считать две части Убить Билла за одну ленту.

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