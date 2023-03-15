Американський режисер Квентін Тарантіно завершив роботу над сценарієм. Ймовірно, за ним він зніме свій останній фільм.

За даними інсайдера, назва сценарію – Кінокритик, а події в ньому розгортаються наприкінці 1970-х років у Лос-Анджелесі. У центрі – головна героїня, ймовірно – Полін Кейл, яка була американською журналісткою і кінокритиком.

Наприкінці 1970-х Кейл деякий час працювала консультантом у Paramount, і на цю посаду вона погодилася на прохання актора Воррена Бітті. Час роботи в Paramount, здається, збігається з місцем дії сценарію. Також відомо, що Тарантіно дуже поважає Кейл.

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Очікується, що робота над фільмом розпочнеться восени 2023 року. Поки що Квентін не уклав контракт на виробництво з будь-якою кіностудією.

Зазначимо, раніше Квентін Тарантіно говорив, що збирається за свою кар’єру режисера зняти 10 фільмів і піти на пенсію до 60-ти років. 27 березня цього року він відсвяткує ювілей, а новий фільм стане 10-м на його рахунку, якщо вважати дві частини Вбити Білла за одну стрічку.