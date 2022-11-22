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Не поспішає розлучатися: Каньє Вест не хоче вирішувати судові питання з Кім Кардаш’ян

22 Листопада 2022, 18:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Кім та Вест
Джерело: Getty Images

Каньє Вест не з’явився на заплановані свідчення до судового врегулювання розлучення з Кім Кардаш’ян. Артист не захотів розв’язувати питання 16 листопада, але має ще один шанс дати свідчення адвокату Кім 29 листопада.

Якщо він і вдруге проігнорує прохання, то суддя вирішуватиме, чи зможе Каньє давати свідчення щодо розлучення під час розгляду справи 14 грудня.

Відомо, що пара офіційно розлучилася ще 2 березня 2022 року, але досі не вирішились деякі питання. Весту та його колишній дружині потрібно врегулювати питання до суду.

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Шлюбний процес здавався для публіки гладким і взаємним. Проте антисемітські вислови Каньє та ненависть до колишнього хлопця Кім Піта Девідсона змінив рішення колишньої дружини.

Тепер Вест та Кардаш’ян не спілкуються один з одним.

– Вони не мали жодного зв’язку протягом кількох тижнів, і все спілкування щодо розкладу дітей тепер координується через асистентів. Їй набридли його теорії змови, знущання та ненависна риторика, – заявив інсайдер.

Схоже, Кім була дуже засмучена поведінкою артиста, тим більше за висловлювання у бік євреїв.

Кардаш’ян та Вест були одружені сім років, перш ніж вона подала на розлучення у лютому 2021 року.

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Джерело
PageSix
Теги
Кім Кардаш’ян Каньє Вест
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