Американська зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян засудила антисемітизм свого колишнього чоловіка, репера Каньє Веста.

Якийсь час модель мовчала, проте мабуть не витримала і закликала музиканта припинити свою ненависницьку риторику. Заяву вона оприлюднила в Instagram-stories.

– Розпалювання ненависті ніколи не буває нормальним чи пробачним. Я солідарна з єврейською громадою і закликаю до негайного припинення жахливого насильства та ненависницької риторики щодо них, – написала Кім.

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Нагадаємо, Каньє в останні тижні розкритикували через його пости в соцмережах, які відзначили як антисемітські.

Все почалося з того, що він написав, що музикантом Шоном Комбсом керують відомі євреї, а після цього в Twitter з’явилося повідомлення, що він включить смертельний режим третього рівня проти євреїв.

За такі висловлювання його акаунти в Instagram і Twitter заблокували. Ба більше, серед зірок піднялася хвиля обурення у бік Каньє. Як селебриті відреагували на антисемітські слова Веста – читайте на Фактах ICTV.