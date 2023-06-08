Акторка Ксенія Мішина засудила світ за мовчання і бездіяльність, а організації, які стільки років були у свідомості людей втіленням захисту, безпеки і справедливості, виявилися далекими від цих ідеалів.

Каже, виходить, що можна відбирати чужі землі, приходити війною на сусідні держави, вбивати людей, стирати з лиця землі міста, топити, випалювати, бомбити на очах у всього світу і за це нічого не буде.

– В ООН “немає достовірних даних”. Тобто організація, на яку орієнтується весь світ, щорічно виділяються мільярди з метою, що в критичний момент вона зможе ефективно вирішити кризу, виявляється неспроможною. Червоний Хрест не розуміє, як допомагати людям, які кричать із дахів затоплених будинків, – обурилася Мішина.

Додає, паралельні реальності існують. Тут і зараз. І поки українці один для одного виконують справжні функції цих організацій, на іншій стороні реальності відзначають дні російської мови, перемикаються на обговорення смогу в Нью-Йорку і досі заспокоюють себе неоднозначністю того, що відбувається.

– Незважаючи на все це безумство, я пишаюся силою і сміливістю всього українського народу, – підсумувала вона.