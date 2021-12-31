Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск дал 5 ключевых советов молодым людям, которые хотят добиться успеха.

В подкасте Лекса Фридмана Маска спросили, какой бы он дал совет школьникам и студентам, которые хотят оказать положительное влияние на мир.

Быть полезным

Глава Tesla заявил, что нужно делать то, что будет полезным для окружения и всего мира, хотя это очень трудно дается.

Вносить вклад в общество

Маск отметил, что некоторые люди должны вносить в окружение больше, чем потреблять.

— Постарайтесь внести положительный чистый вклад в жизнь общества. Везде очень уважают тех, кто трудится честно, — заявил миллиардер.

Не пытаться быть лидером

Маск также посоветовал молодым людям не пытаться быть лидером ради влияния на мир. Самый богатый человек в мире добавил, что лидерами становятся те, кто не хотел этого.

Читать книги и получать информацию

Глава Tesla признался, что в детстве обожал читать энциклопедии.

— Я бы посоветовал людям читать много книг. Постарайтесь усвоить как можно больше информации, а также развить хорошие общие знания, — добавил Илон.

Разговаривать с людьми

Миллиардер советует общаться с разными людьми из разных отраслей, профессий и навыков — такие знакомства никогда не бывают лишними.