Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск дал 5 ключевых советов молодым людям, которые хотят добиться успеха.
В подкасте Лекса Фридмана Маска спросили, какой бы он дал совет школьникам и студентам, которые хотят оказать положительное влияние на мир.
- Быть полезным
Глава Tesla заявил, что нужно делать то, что будет полезным для окружения и всего мира, хотя это очень трудно дается.
- Вносить вклад в общество
Маск отметил, что некоторые люди должны вносить в окружение больше, чем потреблять.
— Постарайтесь внести положительный чистый вклад в жизнь общества. Везде очень уважают тех, кто трудится честно, — заявил миллиардер.
- Не пытаться быть лидером
Маск также посоветовал молодым людям не пытаться быть лидером ради влияния на мир. Самый богатый человек в мире добавил, что лидерами становятся те, кто не хотел этого.
- Читать книги и получать информацию
Глава Tesla признался, что в детстве обожал читать энциклопедии.
— Я бы посоветовал людям читать много книг. Постарайтесь усвоить как можно больше информации, а также развить хорошие общие знания, — добавил Илон.
- Разговаривать с людьми
Миллиардер советует общаться с разными людьми из разных отраслей, профессий и навыков — такие знакомства никогда не бывают лишними.