На телеканалі СТБ завершився дев’ятий випуск романтичного реаліті Холостячка 2 зі Златою Огнєвіч.

За результатами тижня ніхто із чоловіків не покинув проект. Холостячка зізналася, що ця церемонія троянд була найскладнішою, оскільки до кожного чоловіка у неї є почуття.

Далі за серце Злати Огнєвіч боротимуться чотири учасники – Максим Тарапата, Андрій Задворний, Андрій Хветкевич та Дмитро Шевченко.

У наступному випуску Холостячка познайомиться з батьками учасників проекту.

Як пройшов 9 випуск Холостячки

У 9 випуску чоловіки знайомили Злату Огнєвіч зі своїм холостяцьким життям. Кожен учасник мав змогу провести достатньо часу наодинці із Холостячкою.

Першим, хто впустив головну героїню в особистий простір став Андрій Задворний. Він показав Златі свою роботу, а також познайомив із колишньою дружиною і 6-річною дочкою.

Максим Тарапата запропонував Златі спроектувати їхній майбутній будинок. Після цього пара танцювала сальсу, милувалася заходом сонця та пристрастно цілувалася.

На побаченні із Андрієм Хветкевичем Холостячка поринула у новорічну казку. Пара каталася на ковзанах, прикрашала ялинку та загадувала бажання під бій курантів.

Останнє побачення Злати пройшло з Дмитром Шевченком. Він запросив Холостячку у Львів, де вони разом прогулялися місто і позаймалися боксом.